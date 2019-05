Pohjois-Koreassa ruoka loppuu, kansaa pakotetaan pelloille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eristäytyneessä diktatuurissa saatetaan kärsiä pian vakavasta ruokapulasta.

YK varoitti hiljattain Pohjois-Korean ruokatilanteen olevan kriittinen ja pahenevan entisestään. Toukokuun alussa julkaistun arvion mukaan ruokapulan kaudet uhkaavat Pohjois-Koreaa tulevan kymmenen vuoden aikana.

Paikallisia lähteitä hyödyntävän Daily NK:n mukaan Pohjois-Korean Eteläisen Pyonganin maakuntaa uhkaa jo nyt vakava ruokakriisi.

– Toukokuu on tärkein kuukausi, koska silloin määritetään, tuleeko vuoden sadosta menestys vai epäonnistuminen, eräs paikallislähde kertoo.

Tilanne vaikuttaa synkältä. Hänen mukaansa pelloilla kärsitään työvoimapulasta ja viranomaiset ovat huolissaan.

Pohjois-Korea suorittaa joka kevät kansallisia maatalouden tukikampanjoita. Niissä pelloille komennetaan niin opiskelijoita, toimistotyöläisiä kuin kotirouviakin. Lähteen mukaan työvoimapula on kuitenkin ollut tänä vuonna 50 prosentin luokkaa. Ironisesti syyksi kerrotaan huono taloustilanne ja jo ennestään kansaa vaivaava ruokapula.

Lähteen mukaan peltotöihin komennettavien on huolehdittava itse ravinnostaan.

– Huolena on, etteivät monet voi tehdä näin (tulla töihin), koska ruokaa ei ole.

Pohjois-Korean valtiollisessa mediassa on korostettu viime aikoina riisintuotannon lisäämistä ja maataloustuotannon tärkeyttä. Työläisiä on silti ollut vaikea saada. Pohjoiskorealaisten kerrotaan kieltäytyvän peltotöistä, koska valtio on jo määrännyt monia töihin rakennuksille ja esimerkiksi keräämään lantaa.

Viranomaiset ovat Daily NK:n tietojen mukaan perustaneet tilanteen takia hätätilakomiteoita. Niiden tehtävänä on etsiä keinoja, joilla kansalaisia saadaan ”pakkomobilisoitua pelloille”.

Työvoiman lisäksi pulaa on myös erilaisista maatalouden työvälineistä ja lannoitteista.

YK:n raportin mukaan Pohjois-Koreaan maan aseohjelmien vuoksi kohdistetut rankat talouspakotteet ovat rajoittaneet maatalouden tarvitsemien koneiden, varaosien ja polttoaineen tuontia ja vaikuttaneet siten tuotantoon.

– Lannoitteiden ja lannan puute tarkoittaa, etteivät siemenet kasva kunnolla, eivätkä yhteistoimintatilat ole keksineet keinoa korjata tilannetta, toinen lähde kertoo.