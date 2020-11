Pohjois-Korean virusleirit järkyttävät, kuolleet polttohaudataan

Karanteenileireille joutuvat myös henkilöt, joita saatetaan ainoastaan epäillä tartunnasta.

Daily NK kertoo saaneensa järkyttävää tietoa pohjois-korealaiselta lähteeltään maan koronatilanteesta. Moni Pohjois-Korean kansalainen on joutunut karanteeniin erillisiin ”karanteenilaitoksiin” tai ”karanteenileireille”, joiden olosuhteet ovat järkyttävät.

Lähde kertoo, että karanteenissa olevat eivät saa kunnollista hoitoa, sillä tarvittavia lääkkeitä on vähän saatavilla. On myös tapauksia, joissa koronavirukseen sairastunut on kuollut aliravitsemukseen, sillä ruokaa ja vettä on niukasti.

Siviileille tarkoitettuja karanteenileirejä on lähteen mukaan yhdeksän ympäri maan. Niihin viedään myös ihmisiä, joilla epäillään koronavirusta.

Karanteenileirien tarkoitus on ainoastaan eristää tartuntoja. Niissä ei tarjota diagnooseja tai hoitoa.

– Siellä ei ole edes tavallisia lääkkeitä. Vaikka joitakin lääkäreitä on, heitä on liian vähän. Jos potilaalla toetaan kuumetta, hän saa kipulääkkeitä. Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan saa lääkkeitä oireista huolimatta, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo.

Myöskään sanaa ’koronavirus’ tai ’tartuntatauti’ ei saa mainita leireillä ääneen, sillä ajatus tartuttavasta taudista on ahdistava.

Karanteenileireillä tarjotaan kolme ateriaa päivässä. Ateria sisältää riisiä, johon on sekoitettu maissia suolalientä.

Ruoan puutteellisuus aiheuttaa aliravitsemusta ja leireillä on myös kylmä. Tästä johtuen oireettomatkin ihmiset saattavat saada herkästi kuumeen ja kuolla jouduttuaan karanteenileireille.

Lähde kertoo myös, että 70 prosenttia ihmisistä joutuisi nukkumaan kylmällä lattialla ja leireillä on jatkuva puute hygieniasta.

Perheenjäsenet eivät saa vierailla leireillä, jotta he eivät saa tartuntaa. Kiellolla kuitenkin estetään perheenjäseniä myös näkemästä leirien järkyttäviä olosuhteita. Myös kirjeiden lähettäminen on kiellettyä, sillä ei tiedon ei haluta vuotavan ulkomaailmaan.

– Jos potilas kuolee, hänet polttohaudataan ja jäännökset lähetetään kääreessä läheisille. Ei ole mitään todistetta siitä, ovatko jäännökset potilaan vai kokonaan toisen henkilön, lähde sanoo.

– On ihmisiä, jotka kuolevat ilman perhettä tai ystäviä. Kukaan ei tiedän mihin heidän jäännöksensä viedään. Jotkin kokonaiset perheet ovat kadonneet jälkeäkään jättämättä. On mahdollista, että he ovat kuolleet karanteenileireillä, lähde jatkaa.

Pohjois-Korea ei ole vieläkään raportoinut julkisesti yhdestäkään varmennetusta koronavirustartunnasta.