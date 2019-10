Pohjois-Korean kerrotaan pitävän USA:ta haavoittuvana Ruotsissa

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain neuvottelut alkavat neuvotteluista perillä olevan lähteen mukaan perjantaina Ruotsissa, CNN:n Pohjois-Koreaan erikoistunut kirjeenvaihtaja Will Ripley paljastaa. Ripley on julkaissut sarjan tviittejä lähteensä kertomista pohjoiskorealaisten taustatiedoista.

Pohjoiskorealaisten delegaation johtajaksi kerrotaan Kim Myong Gil. Kim on pitkän linjan diplomaatti ja Pohjois-Korean entinen Vietnamin suurlähettiläs. Hän on osallistunut useisiin Pohjois-Korean kansainvälisiin neuvotteluhin 2000-luvulla. Kim Myong Gil oli myös mukana Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin seurueessa Hanoin huipputapaamisessa.

Lähteen mukaan pohjoiskorealaiset aistivat tällä hetkellä ”tilaisuuden” Yhdysvaltojen kanssa ja pitävät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ”poliittisesti haavoittuvaisena”. Pohjois-Korean neuvottelijoiden kerrotaan ajattelevan, että presidentti tarvitsee nyt ”voiton” ja on siksi valmis joustamaan neuvotteluissa konkreettisten tulosten saamiseksi.

Pohjois-Korean kerrotaan myös suorittaneen hiljattaisen ohjuskokeensa vastauksena Etelä-Korean esittelemiin ensimmäisiin uusiin F-35-hävittäjiin eikä neuvottelujen takia.

