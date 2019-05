Pohjois-Koreassa kadut täyttyivät hiiltä myyvistä lapsista

Kaduilla työskentelevien lasten määrän kerrotaan kasvaneen viime aikoina.

Pohjois-Koreassa yhä useammat teini-ikäiset lopettavat koulunkäynnin ja menevät töihin hankkiakseen rahaa, koska heidän vanhempansa eivät kykene elättämään perhettään, kertoo Radio Free Asia.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan viranomaiset ovat tietoisia ongelmasta, mutta eivät ryhdy toimiin sen ratkaisemiseksi.

Muun muassa Etelä-Pyeonganin maakunnassa nälkäiset teinit myyvät puuhiiltä saadakseen elantonsa.

– Viime aikoina hiiltä myyvien teinien määrä on kasvanut yhtäkkiä maakuntien kaupungeissa, lähde sanoo.

Suurimman osan lapsista sanotaan olevan teini-ikäisiä, mutta joukossa on myös nuorempia, jopa alle 10-vuotiaita lapsia.

– He kantavat itseään paljon suurempia hiilisäkkejä ja alkavat myydä hiiltä heti aamun valjetessa. Sen jälkeen he kävelevät yli neljä kilometriä hakeakseen lisää hiiltä seuraavaksi päiväksi. Sitten he kävelevät kotiin. Se on todella raskasta työtä, lähde kertoo.

– Näiden lasten pitää myydä kaikki hiili, jos he haluavat ostaa ruokaa seuraavaksi päiväksi. Siksi he liikkuvat monesti jo ennen aamua tiheästi asutuilla alueilla hiilisäkit selässä.

Lähteen mukaan hiiltä kannattaa myydä aamuisin, koska silloin kotiäidit alkavat valmistaa päivän aterioita.

Asukkaat ovat vihaisia siitä, että maan heikko taloustilanne pakottaa nuoret rankkaan työntekoon.

– Ihmiset ovat närkästyneitä hallitukselle, koska lasten pitäisi olla koulussa tavoittelemassa unelmiaan. Sen sijaan he myyvät kadulla hiiltä.

– Samaan aikaan hallitus levittää propagandaa, jonka mukaan pohjoiskorealaiset lapset elävät terveellistä ja onnellista elämää.