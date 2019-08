Pakoa yrittäneille julmia pakkoabortteja Pohjois-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäily kiinalaisesta isästä riittää raskauden keskeyttämiseen väkisin.

Pohjois-Korean viranomaiset ja sotilaat tekevät ”epätoivotuissa tilanteissa” raskaaksi tulleille naisille pakkoabortteja, kertoo Fox News.

Kyse on Kiinaan pakoa yrittäneistä naisista, joiden on vankileireillä huomattu olevan raskaana. Abortin syynä on usein epäily siitä, että nainen kantaa kiinalaisen miehen lasta.

Myös työleireillä sotilaiden raiskauksesta raskaaksi tulleiden naisten odotus keskeytetään, vaikka nämä haluaisivat pitää lapsen. Raiskauksia tehdään systemaattisesti. Niistä on saatu jo aiemmin tietoa julkisuuteen.

YK:n ihmisoikeusjärjestön raportissa eriteltiin 2014, että raskaaksi todettujen naisten raskaus pyritään keskeyttämään useilla menetelmillä. Niihin lukeutuvat kohdun vahingoittaminen fyysisellä voimalla, ennenaikaisen synnytyksen aiheuttaminen raskaalla fyysisellä työllä ja esimerkiksi myrkyllisten kasvien ujuttaminen naisen elimistöön.



– Kiinasta väkisin palautetut joutuvat yleisesti kidutetuiksi, vangituiksi ja summittain teloitetuiksi, heidät pakotetaan abortteihin ja heille tehdään seksuaalista väkivaltaa, raportissa todettiin.

Vanginvartijat ovat lisäksi tukahduttaneet tai hukuttaneet elävinä syntyviä vauvoja.

Eteläkorealaisen Chosun Ilbo -lehden analyytikon ja Etelä-Korean entisen ilmavoimien päällikön Dong Yon Kimin mukaan asiassa ei viime vuosina ole tapahtunut merkittäviä parannuksia. Hänen mukaansa pakotettujen aborttien toteuttamiseen on useita keinoja.



– Raskaana olevat naiset voidaan laittaa makaamaan maahan. Sitten [vartijat] panevat pitkän ja leveän puukappaleen naisen vatsalle. He valitsevat työhön kaksi ihmistä. Nämä kaksi ihmistä voivat olla naisen oma poika, hänen miehensä tai rakastajansa tai kuka tahansa sukulainen. Nämä miehet seisovat puulevyn päällä kuin kiikkulaudalla, Dong Yon Kim kertoo.



– Kuuman raudan käyttö on toinen menetelmä. Rangaistuksessa pitkä pala metallia lämmitetään, kunnes se on punainen tai keltainen, minkä jälkeen se työnnetään raskaana olevaan naiseen. Nainen voi kuolla tästä rangaistuksesta, ja usein, jos hän selviää, hän ei voi kävellä kunnolla.

– Näitä [naisia] kohdellaan kuin eläimiä. Tämä on epäinhimillistä ja vakava ongelma.