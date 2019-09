Näillä oudoilla nimillä Pohjois-Korean hakkerit toimivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pjongjangilaisia hakkeriryhmiä asetettiin pakotteiden kohteiksi.

USA:n valtiovarainministeriön alainen OFAC on asettanut pakotteet noin 200 000 -300 000 tietokoneeseen toukokuussa 2017 levinneen WannaCry-kiristysohjelman tekijöille. Erityisesti Aasiaan iskenyt ryhmä oli pohjoiskorealainen Lazarus Group.

Kaksi muuta nimettyä pohjoiskorealaista hakkeriryhmää ovat Bluenoroff ja Andariel.

Lazarus-ryhmä käytti USA:n pakotetiedotteen mukaan useita muitakin nimiä. Niitä olivat Appleworm, APT-C-26, Group 77, Guardians of Peace, Hidden Cobra, Office 91, Red Dot, Temp Hermit, The New Romantic Cyber Army Team, Whois Hacking Team ja Zinc. Ryhmän osoitteeksi sanotaan Potonggangin alue, Pjongjang.

New Romantic Cyber Army viittaa 1980-luvun pop-musiikkiin kuten Duran Duraniin ja Ultravoxiin.

Bluenoroff ja Andariel ovat olleet Lazaruksen alaryhmiä. Bluenoroff varasti 80 miljoonaa dollaria Bangladeshin keskuspankista USA:n liittovaltion New Yorkin tililtä 2016.