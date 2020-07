Pohjois-Korean eliitti turhautui, rokote halutaan ulkomailta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yläluokka ei usko maan hallinnon kykenevän kehittämään rokotetta koronaa vastaan.

Pohjois-Korean hallinnon mukaan koronarokotteen kehittämishanke on edennyt pitkälle ja läpimurto on lähellä. Eliitti on tästä huolimatta pyytänyt ulkomailla asuvia tuttaviansa hankkimaan heidän puolestaan ulkomaisia rokotteita heti kun niitä valmistuu, kertoo uutissivusto Daily NK.

Pohjois-Korean virallisen kannan mukaan maassa ei ole vahvistettuja koronatapauksia.

Moni asiantuntija kuitenkin uskoo viruksen levinneen maahan. Heidän mukaansa Pohjois-Korea on ryhtynyt toimiin viruksen leviämisen estämiseksi ja asettanut kokonaisia maakuntia karanteeniin. Pohjois-Korea on myös sulkenut Kiinan-vastaisen rajansa. Lisäksi maan hallinto varoitti keväällä kansalaisia ja kertoi viruksen leviävän kolmella eri alueella.

– Yhä useammat korkea-arvoiset virkailijat ja talouseliitin jäsenet ovat tarjonneet dollareita ulkomailla asuville ystävilleen ostaakseen ulkomaisen rokotteen, kertoo nimettömänä esiintyvä lähde.

Lähteen mukaan eliitti haluaa hankkia ulkomaisia rokotteita, koska Pohjois-Korean viranomaisten ei uskota kykenevän kehittämään rokotetta.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan suhtautuvan epäillen väitteisiin siitä, että koronarokotteen kehittämisessä on otettu isoja askelia eteenpäin. Suurimmalla osalla kansalaisista ei ole edes tavallisia lääkkeitä.

– Monet ihmettelevät myös viranomaisten kiirettä saada Pjongjangin uusi sairaala rakennetuksi, jos maassa ei virallisesti ole koronatapauksia, lähde sanoo.