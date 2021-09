Pohjois-Korean armeijalta loppui ruoka, sotilaat tunkeutuneet valtion varastoihin

Pohjois-Korean taloudellisen ahdingon arvioidaan heijastuneen yhä rajummin maan asevoimien elintarviketilanteeseen.

Eteläkorealaisen UNKS-yliopiston tutkija Gabriela Bernalin mukaan taustalla on erityisesti koronapandemian myötä tiukennettu rajakontrolli, joka on romahduttanut maalle elintärkeän tavarakaupan Kiinasta.

Työväenpuolue päätti tammikuussa lyhentää miesten asepalveluksen kestoa 13 vuodesta kahdeksaan vuoteen ja naisten asepalvelusta kahdeksasta viiteen vuoteen. Monet kotiutetut sotilaat on kuitenkin passitettu työvoimapulan vuoksi kollektiivisille maatiloille tai rakennustyömaille.

Haasteena on, että syrjäseudulla työskentely voi heikentää mahdollisuuksia liittyä työväenpuolueeseen ja kiivetä maan sosiaalisessa hierarkiassa. Bernal viittaa tietoihin, joiden mukaan rajavyöhykkeille on lähetetty viime aikoina aiempaa enemmän korkea-arvoisia upseereita.

– Viheromaiset pelkäävät tavallisten varusmiesten loikkaavan, sillä heidän elintarviketilanteensa ja olosuhteensa ovat huomattavasti karummat, tutkija kirjoittaa kolumnissaan.

Kiina-rajan sulkeminen ja viimeaikaiset luonnonmullistukset ovat ajaneet Pohjois-Korean nälänhädän partaalle. Sotilaiden kerrotaan murtautuneen asukkaiden koteihin ja tunkeutuneen jopa valtion ylläpitämiin ruokavarastoihin.

Kokonainen pataljoona siirrettiin hiljattain pois Kiinan-vastaiselta rajalta ruokavarkauksien vuoksi. Asevoimien keskuskomitea tuomitsi elokuussa julkaistussa tiedonannossaan valtiollisiin instituutioihin kohdistuneet ”vakavat rikokset”.

– Vaikka he saavat ruokaa asevoimilta, niin sen laatu on heikkoa ja määrä pientä, Bernal sanoo.

Loikkausten estämiseksi tehtävät rajavyöhykkeen rakennustyöt ovat edistyneet hitaasti materiaalipulan vuoksi. Logistiikasta vastaavat upseerit ovat joissain tapauksissa myyneet osan materiaalista saadakseen sotilailleen tarpeeksi ruokaa. Tilanteeseen ei odoteta helpotusta lähiaikoina.

– Pohjois-Korean kansalla on edessään rankka talvi, tutkija arvioi.

NK soldiers have been facing serious food shortages as well as forced deployments to cooperative farms and construction sites. Reports of soldiers stealing food from homes and even government agencies have also been on the rise. For @The_Daily_NK. https://t.co/eElArZ7Kgy

— Gabriela Bernal | 가비 (@gabrielabbernal) September 9, 2021