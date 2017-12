Pohjois-Korealla enää yksi ongelma: miten saada ohjus palaamaan lähiavaruudesta

Etelä-Korea arvioi, että sen pohjoinen naapuri aikoo jatkaa ohjus- ja ydinasetestejään ensi vuonna.

New York Timesin lainaamien eteläkorealaisten analyytikkojen mukaan Pohjois-Korea parantelee edelleen ballistisia ohjuksiaan ja ydinasekykyään. Pohjois-Korean tavoitteena on taivuttaa Yhdysvallat tunnustamaan se ydinasevallaksi ja saamaan Yhdysvalloilta myönnytyksiä YK:n asettamiin raskaisiin pakotteisiin.

Pohjois-Korean ydinaseohjelma on edennyt huomattavasti kuluvana vuonna. Syyskuussa se räjäytti kuudennen ydinpomminsa, jonka maa väitti olevan vetypommi. Pohjois-Korea myös laukaisi kolme mannertenvälistä ballistista ohjusta, joilla maa pyrki todistamaan, että se pystyy iskemään Yhdysvaltoihin.

Etelä-Korean Koreoiden yhdistymisministeriön mukaan pohjoinen jatkaa asejärjestelmiensä kehittämistä myös ensi vuonna.

Analyytikkojen mukaan Pohjois-Korea tarvitsee vielä yhden onnistuneen ohjustestin, jotta voidaan varmistua, että sen mannertenväliset ohjukset pystyvät palaamaan lähiavaruudesta ja poltettuaan polttoaineensa seuraamaan ballistista rataa painovoiman vetämänä kohteeseensa.

– Lähiavaruudesta paluu on kysymys, jonka Pohjois-Korean on ratkaistava parantaakseen neuvotteluasemaansa sekä sen sotilaallisia ja teknologisia tarkoituksia varten. Pohjois-Korealle on merkitsevä ero ryhtyä neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa, jos sillä on täydellinen mannertenvälisten ballististen ohjusten laukaisukyky tai ei, eräs analyytikko toteaa.

Tähän mennessä kaikki Pohjoi-Korean ohjuksen ovat pudonneet mereen Korean niemimaan ja Japanin väliin, joskin ne ovat saavuttaneet huomattavan lentokorkeuden.