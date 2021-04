Kiinan salaiset junat kulkevat rajan yli Pohjois-Koreaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan kerrotaan toimittavan paljon kaivattua elintarvikeapua.

Kiina toimittaa salaa ruoka-apua Pohjois-Koreaan junilla, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Kiinalaislähteiden mukaan rahtijuna saapui tiistaina Pohjois-Koreaan mukanaan maissia.

Kyseessä on ensimmäinen Kiinan ja Pohjois-Korean välisen rajan ylittävä rahtikuljetus yli vuoteen. Pohjois-Koreassa on pula ruuasta.

Kiinasta ei ole kuljetettu vapaasti tavaraa Pohjois-Koreaan koronaviruspandemian puhjettua viime vuoden tammikuussa.

Peking ja Pjongjang päättivät sulkea maiden välisen rajan estääkseen koronaviruksen leviämisen Pohjois-Koreaan.

Tällä on ollut puolestaan katastrofaaliset vaikutukset Pohjois-Korean taloudelle, joka on jo ennestään YK:n ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden runtelema. Pakotteet johtuvat Pohjois-Korean ydin- ja ohjusohjelmista.

Monet pohjoiskorealaiset, jotka saavat elantonsa Kiinan-kaupasta, eivät pysty elättämään itseään. He ovat vaatineet kauppakiellon lopettamista, mutta hallitus on asettanut viruksen leviämisen estämiseksi tarkoitetut rajoitustoimet etusijalle.

Rahtijunan saapumista Pohjois-Koreaan pidetään hyvänä merkkinä siitä, että maiden välinen kaupankäynti palautuisi normaalille tasolle.

Lähteiden mukaan kuljetus ja rahdin sisältö pyrittiin salaamaan. Siksi kyseessä ei välttämättä ole kauppakiellon virallinen poistaminen.

– Kiinan Dandongin aseman henkilöstö ei virallisesti ole tietoinen rahdin sisällöstä. Mutta he, jotka näkivät rahdin lastauksen, tietävät sen olevan ruokaa, koska ruokapula on suurin ongelma Pohjois-Koreassa, lähde kertoo.

Kansainväliset pakotteet eivät koske elintarvikkeita. Lähteiden mukaan ruokakuljetuksen salailulla voidaan kuitenkin pyrkiä suojaamaan Pekingiä kansainväliseltä ja kotimaiselta kritiikiltä.

– Jostain syystä Kiinan virnaomaiset pitävät rahtikuljetuksen yksityiskohdat salassa. Edes juna-aseman henkilöstölle ei kerrottu, mitä junaan lastattiin. Se on salaisuus, sanoo toinen kiinalaislähde.

– Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, jatkuuko maiden välinen kauppa. Pitää kuitenkin paikkansa, että Kiina on alkanut toimittaa tarvikkeita lainoina, koska ruokapula Pohjois-Koreassa on vakava.