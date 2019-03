Pohjois-Korea valmistelee ohjuksen tai raketin laukaisua

Sanumdongissa laukaisualustan ympärillä on nähty liikkuvan suuria ajoneuvoja.

Tuoreiden satelliittikuvien mukaan Pohjois-Korea valmistautuu laukaisemaan uuden ohjuksen tai avaruusraketin, kertoo BBC. Pohjois-Korea aloitti ohjusten laukaisualustan korjaustyöt Sohaessa yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon mukaan vain pari päivää Hanoin huippukokouksen jälkeen.

Satelliittikuvat on julkaissut yhdysvaltalainen radioverkko NPR.

Aktiivisuutta on satelliittikuvien perusteella havaittu Sanumdongissa, jonne on koottu suurin osan Pohjois-Korean ballistisista ohjuksistaan. Sanumdongin ympärillä on nähty liikkuvan suuria ajoneuvoja, mikä aiemmin on viitannut Pohjois-Korea valmistautuvan siirtämään jonkinlaista ohjusta tai rakettia laukaisualueelle.

– Olisin hyvin kielteisesti yllättynyt, jos hän tekisi jotain meidän yhteisymmärryksemme vastaista. Mutta tulemme näkemään, mitä tapahtuu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi viitaten Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin.

Asiantuntijoiden mukaan tässä vaiheessa on todennäköisempää, että Pyongyang valmistautuu lähettämään satelliitin eikä testaamaan ohjuksia. Yhdysvallat kuitenkin totesi aiemmin tällä viikolla, että tämäkin olisi ristiriidassa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin presidentti Trumpille tekemien sitoumusten kanssa.

