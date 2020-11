Pohjois-Korea vainoaa kristittyjä raa’asti: Teloituksia ja pakkoabortteja

Lontoossa toimivan Korea Future Initiative -järjestön raportti on paljastanut kristittyihin kohdistuvia laajoja vainoja Pohjois-Koreassa.

Yli sadassa haastattelussa kerrotaan pidätyksistä, pakkoaborteista, vastasyntyneiden murhista ja Raamatun hallussapidon vuoksi määrätyistä teloituksista.

Järjestö on selvittänyt 273 uskonnollisten vainojen uhria, joiden ikä vaihtelee kolmivuotiaasta yli 80-vuotiaisiin.

Pohjois-Korea on sijoittanut ”uudelleenkoulutusleireille” suuren määrän eri uskontokuntiin kuuluvia. Sulkeutuneen diktatuurin arvioidaan vainoavan kristittyjä erityisellä ankaruudella.

Vaino on perustunut muun muassa Kiinassa harjoitettuun kristinuskoon, uskonnollisten esineiden omistamiseen tai yhteydenpitoon muihin kristittyihin. Vankileireillä uhreja on kidutettu kuristamalla, näännyttämällä ja pahoinpitelyillä.

Osa teloitustuomion saaneista oli salakuljettanut maahan Raamatun sivuja tai muita uskonnollisia pamfletteja.

Maanpaossa elävän Il-lyong Jun mukaan pohjoiskorealaiset opetetaan halveksumaan uskontoa jo lapsena. Poliittisen propagandan tavoitteena on nostaa maan johtaja Kim Jong-un jumalalliseen asemaan.

– Pohjois-Korean johdon rikokset tuovat mieleen Auschwitzin. Heidät on saatava vastuuseen teoistaan, Il-lyong Ju toteaa raportissa.

