Pohjois-Korea: USA levittää valeuutisia Kim Jong-unista

Pohjois-Korean mukaan amerikkalaismedian väitteet neuvotteluista ovat ’roskaa’.

Pohjois-Korea syyttää Yhdysvaltain mediaa julkisen mielipiteen ohjailusta virheellisillä tiedoilla.

– Tämä on osaamattoman median roskaa. He tekevät töitä valtaapitäville eivätkä ymmärrä, kuka todellinen kilpailija on, työväenpuolueen virallinen lehti Rodong Sinmun kirjoittaa.

Pohjoiskorealaisia ärsyttää erityisesti väite siitä, että taloudellisen avun saaminen olisi houkutellut maan neuvottelupöytään.

– Yhdysvallat on vihdoin ymmärtänyt, että sotilaallinen voima ja Pohjois-Korealle suunnatut talouspakotteet on tuomittu epäonnistumaan.

Rodongin mukaan kansainvälinen yhteisö on tunnustanut, että ”maailmaa järisyttänyt, dramaatinen muutos” maiden suhteissa johtuu täysin Pohjois-Korean pyrkimyksestä rauhaan ja vakauteen.

– Mitä tulee Yhdysvaltojen mainostamaan ”talousapuun”, emme ole sitä koskaan odottaneetkaan.

– Keskinkertainen amerikkalaismedia tekisi viisaasti, jos se lopettaisi hölynpölyn puhumisen. Sen tulisi perehtyä syvällisesti siihen, mitä työväenpuolueen keskuskomitean huhtikuussa päättämä strateginen linjaus tarkoittaa, Rodong toteaa.