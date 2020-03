Pohjois-Korea uhmaa koronaa, 23 000 sotilasta marssii Pjongjangissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Korean kerrotaan suunnittelevan maan historian suurinta sotilasparaatia lokakuulle.

Pohjois-Korea valmistelee maan historian suurinta sotilasparaatia, johon osallistuu 23 000 sotilasta. Paraati on tarkoitus järjestää 10. lokakuuta, jolloin juhlitaan Korean työväenpuolueen 75-vuotispäivää, kertoo uutissivusto Daily NK.

Maan asevoimien esikunta antoi paraatin järjestämisestä käskyn viime lauantaina, kertovat nimettömänä esiintyvät sotilaslähteet.

Lähteiden mukaan hallinto yrittää tällä tavalla osoittaa pohjoiskorealaisille ja kansainväliselle yhteisölle maan kyvyn sietää ja vastustaa koronaviruspandemiaa kansallisen yhtenäisyyden kautta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä yli 400 000 vahvistettua koronavirustapausta.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu. Toissa viikolla 180 sotilaan kerrottiin kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin.