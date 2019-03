Pohjois-Korea tylyttää: Emme ymmärrä amerikkalaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaiset eivät ymmärtäneet Yhdysvaltojen linjaa.

Pohjois-Korean varaulkoministeri Choe Son-hui varoittaa diktaattori Kim Jong-unin saattaneen ”menettää halunsa neuvotella” Yhdysvaltojen kanssa, Daily Mail kertoo.

Choe kommentoi Hanoin huipputapaamisen tuloksia medialle Vietnamissa.

Varaulkoministeri Choen mukaan Kim Jong-unille ”tuli sellainen olo, ettei hän ymmärtänyt tapaa, jolla amerikkalaiset laskelmoivat”. Hän viittasi siihen, ettei Yhdysvallat suostunut Pohjois-Korean tarjoukseen.

Kim Jong-unin on kerrottu ehdottaneen, että Pohjois-Korea sitoutuu purkamaan Yongbyonin ydinlaitoksen vastineeksi osittaisesta pakotteiden purkamisesta. Choen lausunto on ristiriidassa aiempien amerikkalaisväitteiden kanssa. Pohjois-Korean on kerrottu vaatineen täydellistä pakotteiden purkamista vastineeksi Yongbyonin sulkemisesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Kim Jong-unin Hanoissa keskiviikkona ja torstaina. Huipputapaaminen päätettiin kuitenkin yllättäen kesken eikä sopimusta Pohjois-Korean ydinaseista syntynyt.

– Meillä oli vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa päätimme, ettemme valitse niistä yhtäkään. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, Donald Trump kommentoi medialle.

– Joskus on vain lähdettävä kävelemään – ja uskon, että tämä oli yksi niistä hetkistä, Trump jatkoi.