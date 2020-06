Pohjois-Korea torjui sovittelun, lähettää joukkoja rajalle

Pohjois-Korea on ilmoittanut lähettävänsä joukkoja Koreoiden väliselle Kaesongin demilitarisoidulle alueelle. Pohjois-Korea räjäytti hiljattain Kaesongin yhteistyörakennuksen. Se toimi käytännössä Etelä- ja Pohjois-Korean välisen diplomatian keskuksena alueella. Kaesong on toiminut Koreoiden yhteistyöalueena.

Pohjois-Korean valtiollisen median mukaan joukkoja aiotaan lähettää Kaesongin teollisuusalueelle ja itärannikolle Kumgang-vuorelle.

Pohjois-Korea syyttää Etelä-Koreaa valtiollisen tietotoimisto KCNA:n artikkelissa maiden välisen Panmunjomin julistuksen rikkomisesta. Jutussa mainitaan esimerkiksi lentolehtisten lähettäminen Etelä-Korean puolelta pohjoiseen.

– Heidän on hillittävä kielensä ja pidettävä mielessä, että räjähdys Kaesongin teollisuusalueella voi olla Pohjois- ja Etelä-Korean suhteiden totaalisen katastrofin ensinäytös, KCNA:n kommentissa todetaan.

BBC:n mukaan Etelä-Korea on kuvannut Pohjois-Korean toimintaa järjettömäksi ja varoittanut, ettei tällaista enää suvaita. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korean sotilaallista toimintaa seurataan ja provokaatioihin ”vastataan voimalla”. Etelä-Korea on myös esittänyt erityislähettiläiden neuvotteluja tilanteen liennyttämiseksi. Pohjois-Korea torjui kuitenkin esityksen.

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.

North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.

MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhi pic.twitter.com/SwIlaljM50

— NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020