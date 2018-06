Pohjois-Korea tarjosi neuvottelijalle 12 ruokalajin aterian ja vaati maksamaan sen

USA:n ja Pohjois-Korean huipputapaamisen pitopaikka on ilmeisesti varmistunut.

Verkkouutiset kertoi lauantaina Washington Postin uutisesta, joka kertoi Pohjois-Korean Kim Jong-unin etsivän tulevan Singaporen huippukokouksen omille kuluilleen maksajaa.

Muiden maiden halukkuutta hienotunteisesti tapahtuvaan hotelli- ja muiden kulujen maksamiseen lisää se, että asialla voi olla merkitystä neuvotteluasetelmassakin.

USA on ollut valmis kulujen maksamiseen, mutta maan sanottiin pitävän mielessä, että samaan aikaan Pohjois-Korea saattaa päättää tulkita maksamisen loukkaavaksikin. Kyse olisi myös pakotelakien rikkomisesta. Singapore onkin nyt ilmoittanut maksavansa osan menoista.

Pohjois-Korean diplomaattinen vaatimus tuli esiin Valkoisen talon apulaishenkilöstöpäällikkö Joe Haginin ja Kim Jong-unin tosiasiallisen henkilöstöpäällikön Kim Chang Sonin tiimien esineuvotteluissa. Vaatimus oli erikoinen, mutta uutta se ei ollut.

”Se on ironinen ja kuvaava poikkeavuus Pohjois-Korean vaatimukseen tulla kohdelluksi ’tasa-arvoisena'”, Council on Foreign Relationsin Scott Snyder sanoo.

Toisaalta Pohjois-Korea tuntuu tietävän mitä tekee: kyse ei sinänsä ole vain rahapulasta, vaan ehkä jonkinlaisesta pelistä. Maalla on pitkä historia erikoisista rahavaatimuksista.

Vuonna 2014 USA:n tiedustelujohtaja James Clapper kävi Pohjois-Koreassa yrittämässä vapaaksi kahta vankia. Pohjoiskorealaiset isännät tarjoilivat Clapperille tarkkaan valmistetun 12 ruokalajin korealaisen aterian.

Tämän jälkeen pohjoiskorealaiset vaativat James Clapperia maksamaan ruoasta.

Samaan aikaan on neuvoteltu hieman isommistakin puiteasioista. Huippukokouspaikkana tullee toimimaan Singaporen Sentosan saaren Capella-huippuhotelli. Sinne on jo pystytetty telttoja ja aluetta on eristetty. Toinen vaihtoehto on Shangri-la -hotelli, joka tosin saattaa olla presidentti Donald Trumpin majoituspaikka.