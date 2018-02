Pohjois-Korealta sotilasparaati olympialaisten aatoksi

Pohjois-Korea järjestää näyttävän sotilasparaatin päivää ennen kuin Etelä-Koreassa vietetään talviolympialaisten avajaisia.

Pohjois-Korean vuosittainen sotilasparaati, joka juhlistaa maan asevoimien perustamista, on 40 vuoden ajan järjestetty huhtikuussa. Tälle vuodelle maa on kuitenkin päättänyt siirtää paraatin helmikuulle ja nyt paraati on määrä järjestää päivää ennen Etelä-Koressa alkavien talviolympialaisten avajaisia 8 helmikuuta.

Asiasta uutisoi BBC.

Pohjois-Korean kommunistipuolueen lehdessä julkaistun artikkelin mukaan on ”pelkkää maalaisjärkeä, että maa ottaa asevoimiensa perustamisen vuosijuhlan vakavasti ja juhlii sitä”.

Soulissa sijaitsevan Busanin yliopiston professorin Robert Kellyn mukaan päätös paraatin siirtämisestä oli poliittinen.

– Vaikka Etelä-Koreaan tulee suuri joukko ulkomaisia vieraita tähän rauhanomaiseen ja kiinnostavaan tapahtumaan, joka vetää puoleensa maailman huomion, kaikkien täytyy silti huomioida, mitä Pohjois-Korea tekee.