Pohjois-Korea sanoo selättävänsä koronan kuukaudessa

Pohjois-Korean viranomaiset ovat ilmoittaneet voivansa selättää koronaviruksen seuraavan kuukauden aikana kattavilla taudintorjuntatoimilla, kertoo uutissivusto Daily NK.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan torjuntatoimet on käynnistetty kaikkialla Pohjois-Koreassa.

– Desinfiointiin käytettäviä ajoneuvoja ja suojavarusteissa liikkuvia työntekijöitä on kaikkialla. Viranomaiset ovat lisänneet torjuntatoimiin osallistuvan henkilöstön määrää, lähde kertoo.

Lähteen mielestä on hyvä asia, että pjongjangilaisessa sairaalassa kehitettyä desinfiointiainetta on toimitettu myös Pohjois-Korean muille alueille.

Julkisia rakennuksia desinfioidaan joka toinen päivä. Osa tehtaista on hankkinut omat välineet tilojensa puhdistamiseksi.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan 30 000 ihmistä on valjastettu koronaviruksen torjuntatoimiin. Kansalaisille järjestetään myös koulutustilaisuuksia.

– Kansalaisille kerrotaan tilaisuuksissa, että Kiinassa tapausten määrä on ollut laskussa ja epidemia vaikuttaa laantuvan. Ihmisille halutaan antaa toivoa. Viranomaiset korostavat seuraavan kuukauden olevan erittäin tärkeä viruksen selättämisessä, lähde sanoo.

Viime päivinä Kiina on raportoinut vain kymmeniä uusia tapauksia päivässä.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Pohjois-Korealla on tiiviit yhteydet Kiinaan, ja naapurimaa Etelä-Koreassa tartunnat leviävät.

Valtionmedian mukaan noin 7 000 kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin Kiinan rajan läheisyydessä ja suuria tapahtumia on peruttu.