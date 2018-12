Pohjois-Korea rakentamassa uutta ydinohjustukikohtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Satelliittikuvat paljastavat uuden, aktiivisen ohjustukikohdan.

CNN:n julkaisemat tuoreet satelliittikuvat ovat paljastaneet, että Pohjois-Korea on laajentanut huomattavasti maan sisäosissa sijaitsevaa ydinohjustukikohtaa.

Satelliittikuvat todistavat, että Yeongjeo-dongin ohjustukikohta on aktiivinen ja sitä on jatkuvasti päivitetty. Lisäksi tutkijat ovat havainneet satelliittikuvissa myös uuden tukikohdan, josta ei aiemmin ollut tietoa. Kuvien mukaan Pohjois-Korea on rakentanut valtavan suuria maanalaisia ​​laitoksia jo vuonna 2017 ja rakennustyöt ovat olleet edelleen käynnissä elokuussa 2018.

Kuvat todistavat, että Yhdysvaltojen kanssa kesällä käydyt diplomaattiset neuvottelut eivät ole juurikaan hidastaneet Kim Jong Unia jatkamasta ydinaseiden kehittämistä.

– He eivät ole noudattaneet tähän mennessä tehtyjä sitoumuksia, Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton totesi tiistaina Wall Street Journalin vuosikokouksessa Washingtonissa.

Bolton kertoi presidentti Trumpin suunnittelevan järjestävänsä toisen huippukokouksen Kim Jong Unin kanssa, koska Pohjois-Korean johtaja ei ole täyttänyt tekemiään sitoumuksia.