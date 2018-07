Pohjois-Korea palautti Korean sodassa kuolleiden jäänteitä

Pohjois-Korea on palauttanut kymmenien Korean sodassa 1950-luvulla kuolleiden amerikkalaissotilaiden jäänteitä.

Toimenpide on nähty osoituksena diplomaattisen tilanteen kohentumisesta. Presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un keskustelivat asiasta kesäkuun alussa järjestetyssä huippukokouksessa Singaporessa.

– Tämä on hieno hetki monille perheille näin monen vuoden jälkeen. Kiitos, Kim Jong-un, presidentti Trump hehkutti asiaa Twitter-päivityksessään.

BBC:n mukaan jäänteet lennätettiin Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Etelä-Koreassa. Lentokone otettiin vastaan juhlallisin seremonioin.

Korean sodassa taisteli yhteensä yli 320 000 amerikkalaissotilasta. Noin 5300 kaatuneen sotilaan jäänteiden uskotaan jääneen Pohjois-Korean alueelle.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018