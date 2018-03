Näin Pohjois-Korea on aseistanut Syyriaa salaa 51 vuotta

Pohjois-Korea ja Syyria kiertävät pakotteita eri maiden lippujen alla seilaavien laivojen ja kulissiyhtiöiden avulla.

Pohjois-Korea myy aseita Syyriaan kansainvälisistä pakotteista huolimatta. Pohjois-Korean aseteollisuus on hyötynyt suuresti Syyrian sisällissodasta.

– Syyria ja Pohjois-Korea solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1967. Samana vuonna Pohjois-Korea alkoi toimittaa Syyriaan aseita, sotilaskouluttajia ja tarvikkeita, kertoo Angelo Universityn valtiotieteiden professori, tohtori Bruce Bechtol, joka toimi aikaisemmin Yhdysvaltain puolustustiedustelun (DIA) analyytikkona.

YK:n turvallisuusneuvoston diplomaattilähde kertoi viime viikolla, että Pohjois-Korea on toimittanut Syyrian hallitukselle kemiallisten aseiden valmistustarvikkeita. Syyrian hallintoa on syytetty kaasuhyökkäyksestä Damaskoksen separatistialueelle Itä-Ghoutaan. Hallinto on kiistänyt kemiallisten aseiden käytön.

Bechtolin mukaan Syyria sai sotilasavustusta kylmän sodan aikana ilmaiseksi, koska Neuvostoliitto subventoi Pohjois-Koreaa. Kylmän sodan päätyttyä 1990-luvun alussa kahdenvälinen järjestely muuttui liiketoiminnaksi, jossa Syyria hankki aseita ja Pohjois-Korea rahoitti omia sotilasohjelmiaan.

Kahdenvälinen kauppa on jatkunut, vaikka molempien maiden hallinnoille on asetettu kansainvälisiä pakotteita.

Bechtolin mukaan Pohjois-Korea on aina käyttänyt muiden valtioiden omistamia laivoja, jotka seilaavat eri lippujen alla.

– Esimerkiksi viime vuonna 50 laivaa seilasi Tansanian lipun alla, mutta niiden miehistö koostui pohjoiskorealaisista. Laivat kuljettivat laitonta rahtia Pohjois-Koreasta, Bechtol sanoo uutissivusto npr:lle.

– Lastin ilmoitetaan olevan esimerkiksi merilevää, maissia tai betonia. Tämän alle piilotetaan oikea rahti eli sotilastarvikkeet ja -kalusto.

Toiminnan rahoittamista varten käytetään Pohjois-Korean ulkopuolelle perustettuja kulissiyhtiöitä.

– Viime kesänä Pohjois-Korea lähetti Syyriaan konekivääreitä ja kemiallisten aseiden valmistamiseen tarkoitettuja aineita. Iran rahoitti lähetyksestä aiheutuneet kulut. Raha siirtyi iranilaisesta pankista Malesiassa olevaan kulissiyhtiöön, joka investoi rahat Macaon kasinoihin.

– Näin Pohjois-Korea kiertää pakotteita ja vaikeuttaa rahaliikenteen selvittämistä.