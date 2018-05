Pohjois-Korea löi ehdot pöytään – ”En voi hillitä suuttumustani”

Pohjois-Korean uutisoitiin aiemmin uhanneen peruuttaa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin suunnitellun huipputapaamisen. Pohjois-Korean varaulkoministeri Kim Kye-Gwanin lausunto asiasta on nyt julkaistu kokonaisuudessaan (alla englanniksi). Lausunnon voidaan katsoa edustavan valtion ja Kim Jong-unin virallista linjaa.

Lausunnossa ryöpytetään kovin sanoin Donald Trumpin uutta kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia ja todetaan, ettei Pohjois-Korea voi suostua ”yksipuoliseen ydinaseista luopumiseen”.

”Korkea-arvoiset Valkoisen talon ja (Yhdysvaltojen) ulkoministeriön virkailijat – mukaan lukien John Bolton, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja – heittelevät vakuutteluja niin kutsutusta Libyan mallista ydinaseista luopumiseen: ’täydellinen, vahvistettava ja peruuttamaton ydinaseista luopuminen’, ’täydellinen ydinaseiden, ohjusten ja biokemiallisten aseiden poistaminen käytöstä’ jne, puhuen samalla kaavasta, jossa ”ydinaseet hylätään ensin ja hyvitys seuraa myöhemmin”, Kimin lausunnossa todetaan.

Pohjois-Korean mukaan maata yritetään altistaa ”surkean lopun kokeneiden” Libyan tai Irakin kohtaloille.

– En voi hillitä suuttumustani tällaisiin Yhdysvaltojen liikkeisiin ja epäilen Yhdysvaltojen vilpittömyyttä pyrkimyksissä parantaa Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen suhteita järkevän dialogin ja neuvottelujen kautta.

Kim Kye-Gwanin mukaan on suorastaan absurdia rohjeta verrata ydinasevaltio Pohjois-Koreaa vasta ydinohjelman alkuun päässeeseen Libyaan.

Lausunnon kenties merkittävin anti liittyy ydinaseisiin. Pohjois-Korean edustajien aiempia viimeaikaisia liennytyspuheita on tulkittu valmiudeksi ja jopa jonkinasteiseksi sitoutumiseksi ydinaseista luopumiseen. Moni asiantuntija on epäillyt Kimin todellisia aikeita alusta alkaen.

Pohjois-Korean varaulkoministerin linjauksen perusteella Pohjois-Korea ei ole valmis täydelliseen ydinaseista luopumiseen vaan ”Korean niemimaan vapauttamiseen ydinaseista”. Tämän ehdoksi todetaan kuitenkin ”Yhdysvaltojen vihamielisen Pohjois-Korean vastaisen politiikan ja ydinaseuhkausten ja -kiristyksen loppuminen”. Tämä voi merkitä käytännössä jopa sitä, että Pohjois-Korea vaatii Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen puolustussuhteen purkamista ainakin jollain tasolla. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Pohjois-Korea vaatii Yhdysvalloilta myönnytyksiä, joita se ei voisi helpolla antaa.

Yhdysvaltoja syytetään lausunnossa virhearviosta.

– Yhdysvallat käyttäytyy kuin se voisi tarjota taloudellista hyvitystä ja hyötyä, jos hylkäämme ydinaseet. Meillä ei kuitenkaan koskaan ole ollut minkäänlaista odotusta Yhdysvaltojen tuelle taloutemme rakentamisessa, emmekä tee sellaista sopimusta jatkossakaan.

Pohjois-Korea tekee selvää eroa ydinasevaltioiden ja vasta sellaisiksi pyrkivien maiden välillä.

– On naurettavaa komediaa nähdä, kuinka Trumpin hallinto, joka väittää kulkevansa eri tietä kuin aiemmat hallinnot, takertuu silti vanhentuneeseen politiikkaan Pohjois-Korean kanssa – politiikkaan, jota aiemmat hallinnot ajoivat, kun Pohjois-korea oli ydinaseiden kehitysvaiheessa.

– Jos USA yrittää ajaa meidät nurkkaan pakottaakseen meidät luopumaan yksipuolisesti ydinaseistamme, emme ole enää kiinnostuneita tällaisesta dialogista ja ainoa vaihtoehtomme on harkita uudestaan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen huippukokousta.

And here it is: the English-language translation of N. Korea's latest statement, taking aim pretty clearly at John Bolton. pic.twitter.com/Utl8vYStVB

— Jonathan Cheng (@JChengWSJ) May 16, 2018