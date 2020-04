Pohjois-Korea laukaisi useita ohjuksia

Pohjois-Korean kerrotaan laukaisseen useita lyhyen kantaman ohjuksia maan itärannikolta tiistaina aamulla. Mediatietojen mukaan ohjukset lensivät noin 150 kilometrin päähän.

Pohjois-Korean ilmavoimien kerrotaan suorittaneen samaan aikaan ilmasta-maahan harjoituksia maan länsirannikolla.

Eristäytynyt diktatuuri on suorittanut useita ohjuskokeita viimeisen parin kuukauden aikana.

OK MORE CLARITY ( sorry they've really mucked up this briefing)

North Korea fired "several" short range cruise missiles this morning. They flew around 150km east.

They ALSO fired a number of air to ground missiles from Sukhoi jets in the WEST coast.

— Laura Bicker (@BBCLBicker) April 14, 2020