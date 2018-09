Näin Pohjois-Korea kiristi varat jättiparaatiinsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Massiivista juhlaa rahoitettiin ’uskollisuusrahastoon’ vaadittujen lahjoitusten kautta.

Tuhannet ihmiset kokoontuivat viime sunnuntaina Pohjois-Korean pääkaupungin keskusaukiolle juhlistamaan maan perustamisen 70-vuotispäivää. Yli 600 ulkomaista vierasta seurasi ohjelmaa, johon sisältyi muun muassa massiivinen sotilasparaati.

Juhlallisuuksiin tarvittavia varoja nyhdettiin DailyNK-julkaisun mukaan myös ulkomailla toimivilta pohjoiskorealaisilta kauppiailta. Kiinan Yanjissa toimiva liikemies kertoo joutuneensa tekemään noin 250 euron arvoisen lahjoituksen valtion ”uskollisuusrahastoon”.

– Työni tekeminen on jo aivan tarpeeksi vaikeaa kansainvälisten pakotteiden vuoksi. On tuskallista, että he pyytävät jatkuvasti lisää rahaa, lähde kertoo.

Kauppiaan mukaan hän ei saa minkäänlaista tukea toimiessaan ulkomailla. Pohjois-Korea on hyvin riippuvainen ulkomaisesta valuutasta, jota se kerää siirtotyöläisten ja muun liiketoiminnan kautta.

Kansainvälisten talouspakotteiden vaikutus on alkanut tuntua pohjoiskorealaisten arjessa. Maan keskushallinto on joutunut rahoittamaan uusia rakennusprojekteja suoraan ihmisten palkoista kerättävillä ”lahjoituksilla”, minkä kerrotaan aiheuttaneen laajaa tyytymättömyyttä. Työläisille ei ole annettu ennakkovaroitusta uusista maksuista.

Kesäkuussa Singaporessa järjestetyn huippukokouksen jälkeen moni pohjoiskorealainen toivoi, että talouspakotteita höllennettäisiin. Ajan kuluessa toiveet ovat muuttuneet pessimismiksi.

– Olen vaikeassa tilanteessa, ja tuntuu siltä kuin minut ryöstettäisiin, DailyNK:n haastattelema kauppias valittelee.