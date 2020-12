Pohjois-Korea kielsi ”epäpuhtaiden” kirjojen lukemisen

Uusi lainsäädäntö kiihdyttää Kim Jong-unia ylistävän propagandan tuotantoa.

Pohjois-Korea pyrkii tiukentamaan ulkomaisten uutisten ja viihdemateriaalin pääsyä maahan.

Diktaattori Kim Jong-unin kumileimasimena toimiva parlamentti hyväksyi äskettäin lakimuutoksen, joka samalla kiihdyttää johtajaa ylistävän propagandan levittämistä.

DailyNK-sivuston selvityksen mukaan uudessa lainsäädännössä kielletään ulkomaisten radiolähetysten kuuntelu ja nauhoitus sekä ”epäpuhtaiden” kirjojen, videoiden ja muun julkaistun materiaalin maahantuonti ja levittäminen. Kaikki paitsi Pohjois-Korean hallinnon hyväksymät musiikkiesitykset ja -kappaleet ovat jatkossa lainvastaisia.

Ulkomaisen videomateriaalin kielto on kohdistettu erityisesti suosittuihin eteläkorealaisiin viihdeohjelmiin, joita on salakuljetettu Pohjois-Koreaan muun muassa muistitikuilla. Myös Raamattu on kiellettyjen kirjojen listalla, minkä on arvioitu tarkoittavan uskonnollisen vainon kiihtymistä.

”Epäpuhtaan” materiaalin katselusta voi saada ankaria vankeusrangaistuksia ja joutua julkiseen oikeudenkäyntiin. Parlamentin on määrä täsmentää lain rikkomisesta annettavia rangaistuksia tammikuussa pidettävässä istunnossa.

Kaikki elektroniset laitteet voidaan takavarikoida ilman korvausta, jos niille ei ole tehty turvallisuusministeriön ”teknistä tarkastusta”. Laitteisiin on asennettu ohjelmistoja, joilla pyritään estämään muun kuin virallisesti hyväksytyn materiaalin katsominen.

Pohjois-Korean hallinnon kerrotaan olevan erityisen huolissaan ”harhaluuloista”, joita kansalaisille voi syntyä eteläkorealaisen viihteen seuraamisesta.