Pohjois-Korea keskittyy nyt ruokahuoltoon asevarustelun sijaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puheessaan Kim Jong-un kertoi vuoden 2021 olleen maalle raskas.

Pohjois-Korea tulee vuonna 2022 keskittymään ruuantuotannon kehittämiseen asevarustelun sijaan. Maan johtaja Kim Jong-un ilmoitti suunnanmuutoksesta vuosittaisessa puheessaan Korean työväenpuolueen keskuskomitean kokouksessa, kertoo BBC.

Puheessaan Kim kertoi vuoden 2021 olleen maalle raskas. Vuoden 2022 tavoitteiksi hän määritteli ruuantuotannon kasvattamisen, vaateteollisuuden kehittämisen ja asuntotuotannon kasvattamisen. Kim ei maininnut puheessaan Yhdysvaltoja tai Etelä-Koreaa.

Pohjois-Korea on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kärsinyt suurista talousongelmista, jotka ovat ajoittain johtaneet maassa nälänhätään.

Koronapandemia on heikentänyt tuntuvasti Pohjois-Korean ennestään haurasta taloutta. Maa on pitänyt rajansa suljettuna tammikuusta 2020 alkaen. Suuri osa Pohjois-Korean käymästä kaupasta suuntautuu Kiinaan, joten rajojen sulkeminen on vaikuttanut Pohjois-Koreaan suuresti.