Pohjois-Korea sanoo kehittäneensä edistyneitä tekoälyjärjestelmiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktatuuri haluaisi kehittää talouttaan kohti tietoyhteiskuntaa.

Pohjois-Korea on uutisoinut panostavansa teknologian kehitykseen. Viime kuukausina valtion tiedotusvälineet ovat juhlineet erilaisia ​​saavutuksia esimerkiksi tekoälyn saralla, kertoo BBC.

– Tiede ja koulutus toimivat perustana valtion rakentamiselle ja osoittavat kansakunnan voimaa, Kim Jong-unin kerrotaan todenneen jo huhtikuussa järjestetyn puoluekokouksen aikaan.

Pohjois-Korean valtion propagandistisen DPRK Todayn mukaan pohjoiskorealaisessa yliopistossa on kehitetty peräti useita ”edistyneitä tekoälyjärjestelmiä”. Esimerkkinä mainitaan koreankielinen puheentunnistusohjelma.

Pohjois-Korea on vauhdittanut tieteellistä kehitystä esimerkiksi tarjoamalla tiedemiehille ja insinööreille ylellisiä asuntoja sekä muita etuoikeuksia. Laajemmin panostaminen tieteeseen ja teknologiaan on alkanut näkyä Pohjois-Korean valtion tiedotusvälineissä, joissa on kerrottu uusista innovaatioista.

Laajassa pohjoiskorealaisessa tiedeartikkelissa on hiljattain kuvailtu, että Pohjois-Korean tulisi kehittyä taloudellisesti kohti korkean teknologian tietoyhteiskuntaa. Alan korostaminen tiedotusvälineissä heijastaa ulkomaisten arvioiden mukaan Pohjois-Korean aitoa halukkuutta hyödyntää teknologiaa taloutensa parantamiseksi.

Eteläkorealaisen Korean kehityspankin tuottaman raportin mukaan Pohjois-Korean kehitys tulee luultavasti kuitenkin törmäämään seinään. Epäonnistuminen on raportin mukaan todennäköinen johtuen niukoista taloudellisista voimavaroista sekä kansainvälisistä pakotteista.