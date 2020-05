Pohjois-Korea julkaisi uusia kuvia Kim Jong-unista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuvien aitoutta ei ole pystytty varmentamaan.

Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA on julkaissut uusia kuvia johtaja Kim Jong-unista. Kuvien väitetään olevan vappupäivältä paikallisen lannoitetehtaan vihkiseremoniasta. Kimin kerrotaan pitäneen tilaisuudessa puheen ja vihkineen lannoitetehtaan käyttöön.

Kim Jong-unin terveydentila on herättänyt suurta huomiota viime aikoina, sillä häntä ei ole nähty julkisuudessa moneen viikkoon. Aiemmin medioissa on kerrottu, että Kim on ollut vakavassa leikkauksessa ja hänen tiedetään kärsineen terveysongelmista. Hänen nykyisestä terveydentilastaan ei ole toistaiseksi virallisesti vahvistettua tietoa.

Kimin on epäilty jopa menehtyneen leikkauksen seurauksena. Huhuille on antanut nostetta etenkin se, että Kim Jong-un ei osallistunut huhtikuussa Pohjois-Korean perustajan Kim Il-sungin syntymäpäivän juhlallisuuksiin 15. huhtikuuta eikä Korean kansan vallankumouksellisen armeijan syntymisen 88. vuosipäivän juhlallisuuksiin 25. huhtikuuta.

CNN:n mukaan kuvan aitoutta tai kuvauspäivää ei ole pystytty varmentamaan.