Pohjois-Korea julkaisi oudon videon ohjuslaukaisusta

Pohjois-Korea ilmoitti kokeilleensa onnistuneesti mannertenvälistä Hwasong-17-ohjusta, joka voidaan varustaa ydinkärjellä ja ampua laukaisuajoneuvosta.

Ballistisen ohjuksen kantomatka on enintään tuhat kiloa painavalla taistelukärjellä noin 15 000 kilometriä. Pohjois-Korea voisi näin olleen iskeä koko Yhdysvaltain alueelle.

Valtiollinen KCNA-media kertoi ohjuskokeen syyksi Korean niemimaan sotilaallisten jännitteiden kiristymisen ja tarpeen puolustautua ”amerikkalaisten imperialistien” pyrkimyksiltä. Diktaattori Kim Jong-un kuvaili koetta ”ihmeelliseksi ja mittaamattoman arvokkaaksi”.

Hwasong-17 esiteltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020 järjestetyssä sotilasparaatissa. Se on kooltaan huomattavasti suurempi kuin edeltäjänsä Hwasong-15-ohjus.

Pohjois-Korean televisio julkaisi laukaisusta erikoisen propagandavideon, jossa nahkatakkiin ja aurinkolaseihin sonnustautunut Kim Jong-un kävelee hidastetusti ja vauhdikkaan taustamusiikin saattelemana ohjuksen suojahangaarista.

Videon lopulla Kim Jong-un katsoo kenraaliensa kanssa kelloa ja nyökkää lopulta ohjuslaukaisun aloittamiseksi.

Analyytikoiden mukaan tuotannossa on mahdollisesti otettu mallia Etelä-Korean sarja- ja elokuvatuotannosta. Pohjois-Korean hallinto on ollut viime vuosina erityisen huolissaan ”kapitalistisen kulttuurin” vaikutuksesta maan nuoriin. Ulkomaista viihdettä katsoneille ja jakaneille on jaettu ankaria vankeus- ja työleirirangaistuksia.

BREAKING: North Korea's state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022