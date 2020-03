Pohjois-Korea julkaisi kuvia virushaalarista

Haalarin ja kaasunaamarin sanotaan suojaavan kaikilta myrkyiltä ja taudinaiheuttajilta.

Pohjois-Korean media on julkaissut kuvia muun muassa tartuntatautien torjuntaan tarkoitetuista haalareista. DPRK Today -sivuston mukaan ”meidän tyylisemme haalarit” on otettu massatuotantoon. Kuvissa (alla) kasvosuojuksia käyttävät virkailijat tarkastelevat haalariin pukeutunutta henkilöä.

Oranssin kumihaalarin, saappaiden, hanskojen ja kaasunaamarin kerrotaan suojaavan kokonaan niin vartalon kuin hengityselimetkin. Asun sanotaan suojelevan käyttäjäänsä kaikilta myrkyiltä, bakteereilta ja viruksilta ja kestävän pitkää säilytystä. Haalari on Pohjois-Korean median mukaan tehty vastaamaan ”kansamme fyysisiä piirteitä”. Suojavarusteiden kerrotaan olevan suureksi avuksi ”viruksen vastaisissa hankkeissa monissa yksiköissä”.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään koronavirustapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Pohjois-Korealla on tiiviit yhteydet Kiinaan ja naapurimaa Etelä-Koreassa tartuntoja on havaittu jo kolmisen tuhatta.

Pohjois-Korean on kerrottu ryhtyneen kattaviin toimiin koronaviruksen torjumiseksi. Diktaattori Kim Jong-un on varoittanut, että epidemian leviämisellä olisi ”vakavia seuraamuksia”. Pohjois-Korea on sulkenut lähes kaiken rajaliikenteen, kieltänyt turismin, lisännyt seulontaa ja mobilisoinut kymmeniä tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia eristämään henkilöt, joilla on koronavirukseen viittaavia oireita. Pohjois-Korean terveydenhuollon taso on erittäin huono ja maassa kärsitään jatkuvasta lääkepulasta.

North Korean website DPRK Today claims that the country is "mass-producing our-style protective gear" needed for quarantine work preventing infectious diseases. See photos: pic.twitter.com/ukbGHeGAcj — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) March 3, 2020