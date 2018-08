Pohjois-Korea jatkaa ohjuslaitoksensa purkamista

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vaikuttaa kunnioittavan Singaporessa pidetyssä tapaamisessa sovittuja yleisperiaatteita.

Viime viikon perjantaina otettujen satelliittikuvien perusteella maa on jatkanut tai jopa kiihdyttänyt Sohaen satelliittikeskuksen purkutöitä. Laitoksella on aiemmin testattu ballistisissa ohjuksissa käytettäviä moottoreita.

38 North -sivuston mukaan laitoksen perusteita ja polttoainevarastoja ollaan parhaillaan purkamassa. Nykyisten toimenpiteiden on arvioitu menevän pidemmälle kuin mistä Kim ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sopivat kesäkuussa.

Analyytikko Joseph Bermudezin mukaan purkutyöt tulisi nähdä vasta diplomaattisen prosessin ensiaskeleina, sillä nyt havaittu toiminta ei merkitse laitoksen peruuttamatonta tuhoamista.

At Sohae, #DPRK continues to dismantle the engine test stand, as per its commitments to the US-DPRK negotiation process. At the launch pad, the transfer structure continues to be torn down, although the nature of this activity is still not certain https://t.co/VYP3KdK1HY

— 38 North (@38NorthNK) August 7, 2018