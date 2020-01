Pohjois-Korean ulkoministeri erotettu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Myös viisi muuta korkeaa puoluevirkailijaa vaihdettiin.

Pohjois-Korea on hyllyttänyt ulkoministeri Ri Yong Hon, kertoo The Japan Times. Uudeksi ulkoministeriksi on valittu Koreoiden keskinäisistä suhteista aiemmin Isänmaan rauhanomaisen yhdistymisen komiteassa vastannut Ri Son Gwon.

Vaihdoksen kerrotaan olevan osa suurta poliittista uudelleenjärjestelyä, josta maa ilmoitti tammikuun alussa.

Ulkoministerin ohella myös viisi muuta korkeaa puoluevirkailijaa on tietojen mukaan korvattu, mukaan lukien keskuskomitean jäsen ja aiempi ulkoministeri Ri Su Yong, joka oli nykyisen johtajan Kim Jong-unin isän Kim Jong-ilin luokkatoveri.

Vaihdettujen henkilöiden tarkemmasta kohtalosta ei ole tietoa.