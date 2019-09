Pohjois-Korea kurittaa purnaavia ja juovia työläisiään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kim Jong-unin lisääntyvä arvostelu hermostuttaa kommunistimaan hallintoa.

Pohjois-Korean viranomaisten kerrotaan tiukentaneen entisestään kansalaisiin kohdistuvaa valvontaa.

Kommunistimaan huolena on taloustilanteen nopea heikentyminen ja sen myötä lisääntyvä arvostelu diktaattori Kim Jong-unia. Maan asevarusteluun ohjaamia varoja on pidetty kohtuuttomina, sillä monissa maakunnissa kärsitään jo laajasta elintarvikepulasta.

Turvallisuuspalvelu on jopa rajoittanut työpaikkojen tapaamisia, joiden tarkoituksena on keskustella Kim Jong-unin pitämistä puheista. Myös suositut vapaa-ajan juomatilaisuudet on laitettu kieltolistalle.

– Käsky lähetettiin valtiollisiin tehtaisiin ja kollektiivitiloille elokuun 5. päivänä. Siinä kehotettiin käynnistämään taistelu sellaisia tapaamisia vastaan, jossa ihmiset syövät ja juovat sekä levittävät tyytymättömyyttä ja perättömiä juoruja, DailyNK-julkaisun haastattelema paikallislähde kertoo.

Viranomaisten käskyn mukaan työpaikkojen on jatkossa järjestettävä tilaisuuksia, joissa työläisiä valistetaan ”arvostetun suurimman johtajan viisaista sanoista”. Listalla on Kim Jong-unin linjauksia muun muassa taloudesta, sotilasasioista, taiteesta ja hiiliteollisuudesta.

Kurjistuvan taloustilanteen johdosta kansalaisia on kehotettu työskentelemään omavaraisuuden puolesta. Virallisessa propagandassa ”maatalousrintama” esitetään sosialismin ensimmäisenä puolustuslinjana imperialismia vastaan.

– Käskyssä todetaan, että Pohjois-Korean kansan on opittava vallankumouksen sukupolvien osoittamasta omavaraisuuden hengestä ja kovasta työstä, lähde sanoo.