Pohjois-Korea huijasi kaikkia: 16 salaista tukikohtaa paljastui

Tuoreet satelliittikuvat paljastavat Pohjois-Korean pyörittävän ballistisia ohjusohjelmiaan 16 salaisessa tukikohdassa, New York Times uutisoi.

Amerikkalaislehti puhuu Pohjois-Korean ”suuresta petoksesta”. Kim Jong-unin johtama eristäytynyt diktatuuri on vakuutellut kansainväliselle yhteisölle, Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle sitoutumistaan liennytykseen ja aseistariisuntaan.

Pohjois-Korea on aiemmin tarjoutunut purkamaan erään tärkeimmistä ohjustestikohteistaan. Purkaminen aloitettiin, mutta työt pysäytettiin pian. Samalla noin tusinaa muuta laukaisupaikkaa on puolestaan kehitetty.

New York Timesin mukaan salaisten ohjuslaitosten verkosto on ollut amerikkalaistiedustelun tiedossa, mutta siitä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on sitä mieltä, että kuvissa näkyvät ohjustukikohdat tulisi purkaa. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Kuviin tustunut Pohjois-Korean aseohjelmien asiantuntija Joseph Bermudez arvioi pohjoiskorealaisten pyrkivän ”maksimoimaan kykyjään”.

– Jokainen ohjus näissä tukikohdissa voidaan varustaa ydinkärjillä, Bermudez toteaa.

– Pohjois-Korean näiden tukikohtien rakentamiseen ja hajasijoittamiseen suuntaamat resurssit ovat vaikuttavia. Selviytymisnäkökulmasta tämä on hyvin loogista, hän jatkaa.

Yhdysvaltojen viranomaiset ja asiantuntijat uskovat Pohjois-Korean jatkavan myös ydinasemateriaalin tuottamista aseistariisuntapuheista huolimatta.

Satellite images suggest North Korea has engaged in a great deception: It has offered to dismantle a major missile launch site while continuing to make improvements at more than a dozen others. ⁦@SangerNYT⁩ ⁦@WilliamJBroad⁩ https://t.co/tdlWulA15N

— Peter Baker (@peterbakernyt) November 12, 2018