Pohjois-Korea hehkuttaa vaaleja – listalla vain Kim Jong-unin ehdokas

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisten kerrotaan kyllästyneen tekaistuihin vaaleihin.

Pohjois-Korean sunnuntain parlamenttivaaleissa äänestyspäätöstä ei tarvitse pohtia, sillä jokaista vaalipiiriä kohti on vain yksi Kim Jong-unin johtaman työväenpuolueen valitsema ehdokas.

– Saamme tietää vaalipäivänä, kuka yksittäinen ehdokkaamme on. Näemme hänen kuvansa, nimensä ja ammatinsa äänestyspaikan seinällä. Ihmisten täytyy äänestää häntä 100-prosenttisesti, Radio Free Asian nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan tiedostavan, että äänestämisellä ei ole mitään merkitystä.

– He [puolueen viranomaiset] sanovat, että äänestysjärjestelmämme on maailman ylivoimaisin. Heidän mukaansa kapitalistisissa maissa vaalit ovat epäreiluja ja tulokset väärennettyjä. Ihmiset kuitenkin tietävät, että sellainen puhe on propagandaa ja omat vaalimme ovat hölynpölyä, lähde kertoo.

Työväenpuolueen vaalihehkutuksesta huomatta paikalliset pitävät äänestystä farssina. Kimin kumileimaisimena pidetyn parlamentin vaalitulos on jo ennalta päätetty. Vaalipaikalla viranomaiset myös kurkkivat äänestäjän olan yli, että äänestyslippu merkataan varmasti oikein. Tyhjän äänestäminen on kielletty.

– Tällaiset pakottavat vaalit eivät ota huomioon ihmisten mielipiteitä, joten kukaan ei oikeastaan välitä vaaleista tai sen tuloksista, lähde kertoo.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan myös olevan läpensä kyllästyneitä vaaleihin. Pinnan alla kytevää tyytymättömyyttä on aiheuttanut erityisesti se, että puolue on esimerkiksi pakottanut tavallisia kansalaisia vaalityöhön.

– Työläisiä kaikkialta maakunnasta on mobilisoitu osallistumaan päivittäisiin vaalitapahtumiin sekä pukeutumaan asuihin. Opiskelijat marssivat rumpujen, kukkasten ja vaalijulisteiden kanssa, jotta ihmiset innostuisivat vaaleista, lähde kertoo.

Vaalitapahtumiin pakotetuille tämä on tietänyt tulojen menetyksiä ja hankaluuksia, koska he ovat joutuneet olemaan poissa työpaikoiltaan.

– Tämä aiheuttaa ihmisille todella paljon vatsanpuruja vaaleista, paikallinen lähde kertoo.