Pohjois-Korea hehkuttaa: Nousemme sosialismin supervallaksi

Kommunistimaa huolestui ulkomaisen viihteen kautta leviävästä ’imperialistisesta kulttuurista’.

Pohjois-Korean valtio on käynnistänyt uuden propagandakampanjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa työväenpuolueen ”ideologista panssaria”. Paikallistason puoluevirkailijoille pidetyillä luennoilla painotetaan maan tavoitetta nousta sosialistiseksi supervallaksi.

DailyNK-sivuston mukaan uudet toimet liittyvät maaliskuussa pidettäviin parlamentin eli korkeimman kansanneuvoston vaaleihin. Parlamentin valta on Pohjois-Koreassa vain näennäinen, ja keskushallituksen esitykset hyväksytään yksimielisesti ja ilman laajempaa käsittelyä.

Työväenpuolueen jäseniä on kehotettu kitketään maa ”haitallisista ideologioista”, joiden on nähty jarruttavan sosialismin kehittämistä. Luentomateriaalissa huomautetaan, että sähkönsaannin parantumisen myötä moni on erehtynyt katsomaan eteläkorealaisia draamasarjoja ja elokuvia.

– Puoluetta kohtaan tunnettu luottamus katoaa, kun ihmiset eivät seuraa sosialistisia periaatteita. Tämä altistaa heidät lopulta imperialistisen kulttuurin ansoille. Tämän vuoksi puoluejohto painottaa, että kaikkien jäsenten tulee välttää ulkomaista kulttuuria, DailyNK:n haastattelema paikallislähde selostaa.

Ruokapula kärjistyy

Etelä-Hamgyeongista tavoitettu lähde huomauttaa, että turvallisuusviranomaiset ovat lisänneet viime aikoina ”epäsosialistisesta toiminnasta” jaettavia rangaistuksia. Hänen mukaansa luentojen on tarkoitus vahvistaa taistelua sosialismin vihollisia vastaan ennen ensi kuun vaaleja.

Kansainväliset talouspakotteet ovat iskeneet viime vuosien aikana rajusti Pohjois-Korean talouteen, minkä seurauksena esimerkiksi asevoimien sota-ajalle suunnitellut riisivarannot ovat jo käytännössä ehtyneet.

Ruokapula on ajanut nälkäiset sotilaat ryöstämään syötävää siviilien kodeista ja maatiloilta. Keskushallinto on vastannut tilanteeseen velvoittamalla suurissa kaupungeissa toimivat ravintolat toimittamaan viranomaisille jopa tuhat kilogrammaa riisiä.