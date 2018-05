”Pohjois-Korea ei koskaan luovu ydinaseistaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaissenaattorin mielestä tulisi lopettaa teeskentely Pohjois-Koreasta.

Yhdysvalloissa senaattori Marco Rubio epäilee, että Pohjois-Korean tavoitteena on saada mahdollisimman paljon siihen kohdistuvista pakotteista purettua luopumatta ydinaseistaan, kertoo Politico.

”Ja luulen että matkalla tähän tavoitteeseen on myös luvassa runsain määrin mutkia ja käännöksiä, jos se on edes mahdollista. Mutta toivon olevani väärässä”, hän sanoi CBS-televisiokanavan haastattelussa.

Rubio ei usko, että maa tulee luopumaan ydinaseistaan. Hän ei kuitenkaan kannata tai ota kevyesti sotilaallista iskua Pohjois-Koreaa vastaan, vaikka tilanne kiristyisikin merkittävästi.

”Sanon kuitenkin, että se voi olla aivan hyvin se vaihtoehto johon ajaudumme loppujen lopuksi.”

Hänen mukaansa kaikkien tulisi lopettaa teeskentely siitä, että kyseessä on normaali valtio. Esimerkiksi ydinkoealueen purkamisen ja vankien vapauttamisen Rubio katsoo olevan silkkaa näytelmää.

”Ensimmäinen asia mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä, on lopettaa teeskentely että asioimme Neuvostoliiton, vanhan Neuvostoliiton kanssa, tai että neuvottelemme Italian tai Ranskan kanssa. Kyseessä on arvaamaton maa, joka on hyvin… vainoharhainen, epäluuloinen muuta maailmaa kohtaan”, Rubio arvioi.