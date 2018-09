Pohjois-Korea avaa markkinansa USA:n elektroniikalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuren kysynnän johdosta käytettyjäkin koneita myydään korkeaan hintaan.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat antaneet valtion omistamalle tavaratalolle luvan myydä Yhdysvalloissa valmistettuja tietokoneita. Kyseessä on poikkeuksellinen uudistus pitkään jatkuneeseen jälleenmyyntikieltoon. Asiasta kertoo Radio Free Asia.

Paikallisen lähteen mukaan kannettavat tietokoneet ovat herättäneet laajasti yleistä kiinnostusta Pyongsongin kaupungissa.

– Keskuskomitea ilmeisesti toivoo Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen suhteissa parannuksia. Tämä on todella yllättävää, koska vastaavien tuotteiden myynnistä on aiemmin seurannut rangaistuksia, nimettömänä pysytellyt lähde kertoi Radio Free Asialle.

Kysyntä on lähteen mukaan ollut niin suurta, että Pyongsongin tavarataloon on tuotu Kiinan rajalta käytettyjä HP- ja Dell-kannettavia tietokoneita ja niitä on myyty eteenpäin 300 dollarilla.

– Myös pohjois-korealaisia kannettavia tietokoneita on saatavilla, mutta niissä tallennustila on pienempi ja ne hajoavat usein. Tästä johtuen esimerkiksi opiskelijat eivät suosi niitä, lähde kertoi.