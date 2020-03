Pohjois-Korea ampui ohjuksia Japaninmereen

Etelä-Korean viranomaisten mukaan Pohjois-Korea on ampunut kaksi lyhyen kantaman ohjusta Wonsanin alueelta maan itäpuolelta. Ohjukset putosivat Japaninmereen noin 240 kilometrin päähän Pohjois-Korean rannikosta. Niiden kerrotaan nousseen noin 35 kilometrin korkeuteen.

CNN:n mukaan ohjusten tarkkaa tyyppiä ei tiedetä. Japanin puolustusministeriön mukaan laukaisu ei aiheuttanut vahinkoa merenkululle tai ilmaliikenteelle.

– Pohjois-Korean ballististen ohjusten laukaisut ovat vakava ongelma kansainväliselle yhteisölle, mukaan lukien Japanille, Japanin puolustusministeriö kommentoi.

Kyseessä oli Pohjois-Korean ensimmäinen ohjusammunta tänä vuonna.

Reports indicating two projectiles fired from area near Wonsan and landed in the East Sea. With report of two projectiles now makes this looks like it could possible MLR or other missile system Question is if it was their Iskander type clone or larger size multi launch system. pic.twitter.com/CxMXeeDYX4

— Nathan J Hunt (@ISNJH) March 2, 2020