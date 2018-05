Pohjalainen: Susanna Koski äänestää sote-uudistusta vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen sote-enemmistö on tällä hetkellä 102 kansanedustajaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski aikoo äänestää sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta vastaan eduskunnassa, kertoo Pohjalainen.

Kosken ratkaisu tarkoittaa sitä, että hallituksen sote-enemmistö kutistuu 102 kansanedustajaan.

Jo aiemmin kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on ilmaissut aikeensa äänestää uudistusta vastaan.

Hallituksella on 105 kansanedustajaa eduskunnassa. Puhemies ei saa äänestää eli käytännössä hallituspuolueilla on äänestyksissä 104 kansanedustajaa. Kun Koski ja Lepomäki luetaan pois, hallituspuolueilla on 102 kansanedustajan enemmistö.

Lisäksi europarlamentaarikko Paavo Väyrynen palaa eduskuntaan 12. kesäkuuta. Väyrynen on eronnut keskustasta ja hän aikoo perustaa oman eduskuntaryhmänsä. Väyrynen on viimeksi sanonut, ettei hänellä ole mitään syytä edesauttaa sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymistä.

Jos Väyrynen äänestää uudistusta vastaan, hallituksen enemmistö kaventuu 101 kansanedustajaan.