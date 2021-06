8700 euroa vuodessa – näin hallituspalkkioita maksetaan

Reilu puolet PK-yrityksistä ei maksa palkkioita hallitustensa jäsenille.

Pk-yritysten hallituspalkkioiden välillä on selvää vaihtelua, ilmenee Kauppakamarien pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevasta PK-hallitusbarometrista.

Barometrin mukaan reilu puolet PK-yrityksistä ei maksa palkkiota hallituksen jäsenilleen. Tilanne muuttuu heti, jos yrityksen hallituksessa on yrityksen ulkopuolisia eli riippumattomia jäseniä, joiden koetaan tuovan lisäarvoa.

– Ulkopuoliset hallituksen jäsenet myös tehostavat selvästi strategiatyötä ja päätöksentekoa sekä laajentavat yrityksen kontaktiverkostoa, keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala sanoo.

Ulkopuolisia hallitusjäseniä on kahdella viidestä pk-yrityksellä ja joka viides niiden hankkimista harkitsee.

– Lähes kolme neljäsosaa ei maksa hallituspalkkioita, jos yrityksessä ei ole ulkopuolisia jäseniä. Jos yrityksessä on mukana ulkopuolisia hallituksen jäseniä, vain joka kuudes ei maksa hallitustyöskentelystä palkkioita. Osassa yrityksistä palkkio maksetaan vain ulkopuolisille hallituksen jäsenille, Kajala sanoo.

Ulkopuoliset jäsenet myös vaikuttavat hallituspalkkioiden suuruuteen. Keskimääräinen vuosipalkkio 50-249 henkilön yrityksissä on 6311-8687 euron välillä riippuen siitä, onko hallituksessa ulkopuolisia.

Vähintään 250 työntekijän yrityksissä palkkio on 3 025-10 468 euron välillä. Hallituksen puheenjohtaja ansaitsee kaksinkertaisesti rivijäseneen verrattuna.

Hallituksen jäsenenä ollaan PK-yrityksissä keskimäärin 19,6 vuotta ja uusimman jäsenen palvelusaika on 5,9 vuotta. Mitä suurempi yritys, sitä suurempaa on vaihtuvuus hallituksessa. Nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 44 vuotias, kun taas hallitusten jäsenten keski-ikä on 53 vuotta.

Pk-yritysten hallituksen jäsenistä 25 prosenttia on naisia, mikä on varsin sama osuus kuin pienillä pörssiyhtiöilläen jäsenistä 25 prosenttia on naisia. Osuus on lähes sama kuin pienillä pörssiyhtiöillä, joiden hallituksissa naisia oli viime vuonna 26 prosenttia.

– Kun PK-yrityksissä naisjäsenet on valittu ilman pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusta, naisten osuutta hallitusjäsenistä voidaan pitää varsin hyvänä, Kajala sanoo.