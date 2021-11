Pk-seudulle esitetään lisärajoituksia yleisötilaisuuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osanottajien määräksi esitetään enintään 20:tä henkilöä, ellei järjestäjä edellytä koronapassia. Alle 16-vuotiaita rajoitus ei koskisi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että pääkaupunkiseudulla sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan 20 henkilöön.

Lisäksi ryhmä suosittaa sekä yleisölle avoimien tilojen että rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen osalta niiden käyttöä järjestettäväksi siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on edelleen heikentynyt. Erityisesti rokottamattomat aikuiset ylläpitävät epidemiaa korkealla tasolla ja tartuntojen ilmaantuvuus on jatkanut nousuaan. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on voimassa yleisötilaisuusrajoituksia koskien sisätilojen seisomakatsomoita ja yhteislaulutilaisuuksia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä katsoo, että edellä mainittuja laajempien yleisötilaisuuksia ja asiakastiloja koskevien rajoitusten tekeminen on kuitenkin välttämätöntä heikkenevän koronatilanteen hillitsemiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn, mukaan lukien sairaala- ja tehohoidon kapasiteetin turvaamiseksi.

Alle 16-vuotiailta ei edellytetä passia

Siksi koronaryhmä suosittaa kokonaiskapasiteettirajausta 20 henkilöön, jos toiminnanharjoittaja ei edellytä osallistujilta koronapassia.

Rajoitusten suositellaan jatkuvan vuodenvaihteen yli, jotta joulun ja vuodenvaihteen tapahtumat tulevat rajoituksen piiriin. Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta ottamalla käyttöön koronapassi.

Rajoitukset koskisivat myös lasten ja nuorten tilaisuuksia, mutta alle 16-vuotiaiden lasten osallistumista yleisötilaisuuksiin ei rajoitettaisi, vaikka järjestäjä ottaisi käyttöön koronapassin.