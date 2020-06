Makkarasiivuista hakaristi – kaksi sai potkut pizzeriasta

Little Caesars -ravintolaketju erotti kaksi työntekijäänsä Yhdysvaltain Ohiossa, kun asiakas huomasi pizzansa päälle aseteltujen pepperonien muodostavan väärinpäin olevan hakaristin. Asiasta kertoo CBS.

Misty Laska ja hänen aviomiehensä Jason Laska ostivat pizzan Little Caesarsin pizzeriasta lauantai-iltana ja avattuaan pizzalaatikon huomasivat tempauksen.

– Olen todella pettynyt. Tämä on erittäin surullista ja häiritsevää eikä ollenkaan hauskaa, Misty Laska twiittasi.

Pariskunta kertoo yrittäneensä soittaa pizzeriaan, mutta kukaan ei vastannut.

– Pointti on se, että tämänlaisia vihaa lietsovia asioita ei pitäisi tapahtua tänä päivänä. Miksi vitsailla tällä tavalla ottaen huomioon tämänhetkinen ilmapiiri, Misty Laska toteaa WOIO-TV:lle viitaten poliisiväkivallan ja rasismin nostattamiin mielenosoituksiin.

– Me yritämme ratkaista vihan lietsonnan ongelmia. Vaikka tämä olisi ollutkin vain työntekijöiden sisäpiiriläppä, niin lopettakaa sellainen, Jason Laska sanoo.

Little Caesar -yhtiö julkaisi tiedotteen, jonka mukaan yhtiöllä on nollatoleranssi rasismiin ja kaikenlaiseen syrjintään. Kyseisen franchise-ravintolan kaksi työntekijää erotettiin välittömästi.

Misty Laska kertoi sunnuntaina Twitterissä, että heitä syytetään tilanteen lavastamisesta.

– Huvittavaa, että minua ja miestäni kutsutaan valehtelijoiksi ja meitä syytetään tilanteen lavastamisesta, vaikka työntekijät myönsivät syyllisyytensä ja heidät irtisanottiin.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020