Täällä Pittsburghin joukkomurhaaja levitti juutalaisvihaa

Yksitoista ihmistä kuoli ja kuusi loukkaantui, kun asemies hyökkäsi lauantaina synagogaan Yhdysvaltain Pittsburghissa. 46-vuotias Robert Bowers kirjoitti viestin sosiaalisen median palveluun, Gabiin, vain hetkeä ennen tekoaan.

– En enää kestä vain katsoa, kun kansaani teurastetaan. P—– näkökulmistanne, aion toimia, Bowers kirjoitti.

Noin 800 000 käyttäjän sosiaalisen median palvelu Gab kuvailee itseään ”sananvapauden sosiaaliseksi mediaksi”. Palvelu on hyvin pieni, mutta houkuttelee tiettyjä ihmisryhmiä, kertoo CNN. Gab ei sensuroi käyttäjiensä julkaisuja lähes ollenkaan.

– Gabin tehtävä on hyvin yksinkertainen: puolustaa kaikkien ihmisten ilmaisun- ja yksilönvapautta verkossa, palvelun nettisivuilla kerrotaan.

Bowers julkaisi usein antisemitististä materiaalia palvelussa. Hän myös postasi palveluun kuvia asekokoelmastaan. Bowers levitti sivullaan väitettä, jonka mukaan juutalaiset auttaisivat Etelä-Amerikan karavaaneja Yhdysvaltoihin. Hän sai kannatusta muilta käyttäjiltä.

Gab poisti Bowersin tilin välittömästi, kun Bowers nimettiin iskun epäillyksi. Kaikki materiaali tililtä on toimitettu Yhdysvaltain rikostutkimuslaitokselle (FBI). Palvelu kuitenkin puolusti periaatteitaan Twitterissä tapahtuman jälkeen.

– Sanat eivät ole luoteja. Sosiaalisen median postauksilla ei tapeta ketään. Tasan yksi ihminen on täysin vastuussa tämän päivän hirvittävistä teoista. Teemme kaikkemme yhteistyössä lain kanssa, jotta oikeus voittaa.

Breaking: @joyent, Gab’s new hosting provider, has just pulled our hosting service. They have given us until 9am on Monday to find a solution. Gab will likely be down for weeks because of this. Working on solutions. We will never give up on defending free speech for all people. pic.twitter.com/YvnBOFoQQn

— Gab.com🍂 (@getongab) October 28, 2018