Pitkät jonot ajavat yksityisleikkauksiin Britanniassa

Yksityisten leikkausten suosion uskotaan jatkavan kasvuaan.

Britanniassa yksityisten leikkausten suosio on kaksinkertaistunut viimeisen kuuden vuoden aikana, kertoo The Independent. Leikkauksiin käytetty rahamäärä on kasvanut jo noin 1,3 miljardiin euroon ja sen uskotaan nousevan lähes neljännesmiljardilla vuoteen 2021 mennessä.

Julkisen terveydenhoidon NHS:n leikkausjonoissa on Britanniassa tällä hetkellä yli 4,4 miljoonaa potilasta. Jopa 660 000 potilasta on joutunut odottamaan yli terveydenhuollon 18 viikon tavoitellun maksimijonotusajan. Myös keskeisiin kokeisiin jonotetaan pitkiä aikoja, mikä on johtanut niidenkin ostamisen lisääntymiseen yksityisiltä markkinoilta.

Julkisten leikkausjonojen tilanne on kuitenkin parempi kuin vuonna 1981, jolloin jonojen pituus mitattiin vuosissa.

Konsulttiyritys LaingBuissonin laatiman markkina-analyysin mukaan NHS:n suorituskyky on avaintekijä yksityisen sektorin kasvuun. Kyse ei ole kuitenkaan vain yhdestä tekijästä. Osan yksityisleikkauksista voi esimerkiksi nykyisin maksaa myös nollakorkoisella maksusuunnitelmalla.

– Muutkin asiat vaikuttavat ihmisiin, esimerkiksi jos olet itsesi työllistänyt, etkä halua ottaa peruutuksen riskiä, tai siirtyä sairaalahoidosta avohoitoon tai samana päivänä tehtävään leikkaukseen, joka on nyt paljon halvempaa kuin aiemmin, sanoo analyytikko Liz Heath.