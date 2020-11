Pitkää koronaa sairastavat vaativat toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa pitkäaikaista koronaa sairastavista on ollut perusterveitä ihmisiä.

Pitkäaikaista koronaa sairastavia edustava Apua koronaan-verkosto ja sen edustaja Joni Savolainen vaativat tiedotteessaan päättäjiltä toimia epidemian pysäyttämiseksi ja muistuttavat, ettei korona ole vain akuuttiin sairaalahoitoon johtava tauti.

– Akuutti sairaalahoitoon vievä covid-19-tauti ei suinkaan ole suurin tekijä, joka aiheuttaa tällä hetkellä kärsimyksiä ja kustannuksia yksilön, yhteiskunnan ja kansantalouden tasolla. Osalle koronaan sairastuneista tauti jää pitkäaikaiseksi, kokonaisvaltaiseksi vaivaksi ja aiheuttaa pitkittynyttä sairastelua, jopa työkyvyttömyyttä.

Verkosto haluaa muistuttaa, että kuka tahansa voi sairastua koronaan, ja kenellä tahansa se voi pitkittyä huolimatta siitä, onko se ollut lievä vai ei.

– Useimmat pitkään koronaan sairastuneista ovat perusterveitä henkilöitä, joilla ei ole ennestään kroonisia sairauksia. Sairastuneet ovat kaikenikäisiä, suuri osa nuoria aikuisia. Tauti pitkittyy myös osalla kotona ns. lievän taudin sairastaneilla, eikä se vaadi taustalle sairaala-/tehohoitoa.

Tiedotteessa huomautetaan, että myös tiedeyhteisössä on kiinnitetty huomiota pitkään jatkuvaan koronaan. Myös Lääkärilehti on hiljattain vaatinut sen tunnistamista ja tunnustamista.

– SARS 2-tutkijan, Seppo Parkkilan mukaan pitkään koronaan sairastuu arvioiden mukaan 10–30 prosenttia koronan sairastaneista. HUSin erikoislääkäri, dosentti Johanna Hästbacka on mukana laajassa suomalaisessa koronapotilastutkimuksessa. Hästbackan mukaan on selvää, että Suomessakin on kasvava joukko aiemmin työelämässä olleita, perusterveitä ihmisiä, jotka voivat oireilla erittäin vaikeasti ja pitkäaikaisesti koronan jälkeen, viitataan tiedotteessa.