”Pitäisikö TV-ohjelmien varoituksiin lisätä Päivi Räsänen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivi Räsänen suhtautuu TV-esiintymisestään nousseeseen kohuun huumorilla.

Kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen puolueen puheenjohtaja ja ministeri Päivi Räsänen kertoo Twitterissä televisioesiintymisestään nousseen kohun kirvoittaneen vitsailua kansanedustajakollegojen kesken eduskunnassa.

– Kollegat istunnossa vitsailivat, pitäisikö TV-ohjelmien varoituksia laajentaa (väkivalta, seksi, kauhu, PäiviRäsänen)?, hän sanoo.

Räsänen jatkaa huomauttamalla ironisesti, että saattavathan lapset katsoa eduskunnan kyselytuntiakin. Hän on ryydittänyt tviittiään muun muassa hashtagilla ”#turvallinentila”.

Päivi Räsänen otti osaa MTV:n Masked Singer -ohjelmaan. Kansanedustajan osallistuminen paljastui lauantaina, kun hänen esittämänsä Jaguar-hahmo putosi ohjelmasta. Esiintymisestä nousi etenkin sosiaalisessa mediassa kohu, jossa nostettiin esiin Räsäsen aiempia puheita seksuaalivähemmistöistä ja se, että kansanedustajaa syytetään parhaillaan kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Myös Masked Singer -tuomari Christoffer Strandberg arvosteli kovin sanoin kansanedustajan ottamista mukaan ohjelmaan.

– Tilanne oli henkilökohtaisesti hyvin outo, sillä tuntui kieltämättä hieman vieraalta taputtaa ja hurrata ihmiselle, joka vuosikymmeniä on sotinut minunlaisten ihmisten oikeuksia vastaan, hän muun muassa kirjoitti Instagramissa.

Strandberg totesi uskovansa sananvapauteen cancel-kulttuurin sijaan.

– Mutta koska Suomessakin tänä päivänä joudut kohtaamaan kiusaamista, syrjintää, uhkailua, nälvimistä ja väkivaltaa jos edustat seksuaalivähemmistöä haluan sanoa, että sanoilla, teoilla ja valinnoilla on suuri merkitys. Siksi haluan sanoa, että minä en seiso tämän jakson takana täydellä sydämellä, hän kuitenkin jatkoi.

Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevissa syytteissä on kyse Räsäsen vuonna 2004 julkaistusta Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi -tekstistä, Twitter-päivityksestä, jossa hän piti kirkon Pride-kumppanuutta ”häpeän ja synnin nostamisena ylpeyden aiheeksi” sekä esiintymisestä Yle Puheen ohjelmassa. Vuoden 2004 kirjoituksessa Räsänen muun muassa pohti, ”onko homoseksuaalisuus negatiivinen kehityshäiriö ihmisen itsensä kannalta”.

Räsäsen puolustajien mukaan esiintymiskohussa on kyse halusta rajoittaa sananvapautta. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu puolusti viikonloppuna Räsästä.

– Joidenkin mielestä siis Päivi Räsänen pitäisi sulkea ulos perheohjelmista, koska hänellä on ”vääriä mielipiteitä”. Vieläkö joku on sitä meiltä, että sananvapautemme on terveellä pohjalla? Aittakumpu totesi.

