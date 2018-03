Pitäisikö ruokakaupan voida valittaa, kun toinen kauppa saa luvan?

Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia ihmettelee Twitterissä apteekkien asemaa Suomessa.

– Miksi apteekkareilla pitää olla oikeus valittaa oikeuteen siitä, että viranomainen antaa toimiluvan uusille apteekeille? Pitäisikö sama valitusoikeus antaa sairaaloiden ja ruokakauppojen omistajille? Täysin välttämättömiä ihmisille nekin, Antero Vartia kysyy twiitissään.

– Apteekkariliitto sanoo, että apteekeissa käydään enemmän kuin kaikissa muissa terveydenhuollon toimipisteissä yhteensä. Silti apteekkarit haluavat estää uusien toimijoiden tulemisen alalle. Tottakai. Kartellina bisnes kannattaa paremmin, hän jatkaa.

Apteekkariliitto huomauttaa esittäneensä, että apteekkilupien määrää kannattaa lisätä siellä, missä niille katsotaan olevan tarvetta.

– Ja samalla jäsenenne vievät Fimean päätöksiä lisätä apteekkeja hallinto-oikeuteen, Antero Vartia kommentoi takaisin.

– Valitusoikeus pitää olla, mutta sitä pitää toki käyttää harkitusti. Fimean toimivalta on tässä asiassa lisääntymässä, Apteekkariliiton Erkki Kostiainen twiittaa vastaukseksi.

Valitusoikeus pitää olla, mutta sitä pitää toki käyttää harkitusti. Fimean toimivalta on tässä asiassa lisääntymässä. https://t.co/mBYwTiy7Sf

Se, että apteekkien määrää rajoitetaan viranomaisen toimesta, on typerää ja kallista. Se, että apteekkarit voivat valittaa uusista viranomaisen myöntämistä toimiluvista ja hidastaa uusien apteekkien avaamista vuosilla, on surkuhupaisaa. On jo aika purkaa tämä kartelli. https://t.co/u4Gf7zOCey

— Antero Vartia (@anterovartia) March 14, 2018