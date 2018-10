Alberto Claramunt: Pitäisikö kokoomuksen ja keskustan yhdistyä?

Työmarkkinoiden muutos ja demokratian puolustaminen edellyttävät rakenteisiin ulottuvia uudistuksia.

Petteri Orpo ja Juha Sipilä sopivat tapaamisesta. Paikaksi valitaan Ostrobotnian kabinetti läheltä eduskuntataloa. Agenda: yhteisten vaalitavoitteiden hiominen, niiden viestiminen avoimesti kansalle ja sitoutuminen hallituksen muodostamiseen, jos kansa mandaatin antaa.

Edellä kerrottu on pelkkä kangastus, jolla ei ole totuuspohjaa – ellei sitten toimeen ryhdytä, kuten viisasta olisi. Avaan seuraavassa lyhyesti, miksi.

Demokratia tarvitsee eliksiiriä: Helsingin pormestarivaali osoitti, että demokratian hiomista ei ole syytä ylenkatsoa. Vaalin selvät vaihtoehdot loivat jännitteen, joka heijastui äänestäjiin asti. Äänestysaktiivisuus nousi yli neljällä prosenttiyksiköllä Helsingissä.

Jos eduskuntavaaleihin luotaisiin jo äänestysvaiheessa todelliset hallitusvaihtoehdot, niin kansa voisi ottaa epäsuorasti kantaa siihen, miten valtaa Suomessa jaetaan vaalien jälkeen. Selvät hallitusvaihtoehdot innostaisivat kansaa uurnille.

Kuluttajansuojakin paranisi, kun vaaliohjelmien takana olisi blokki eikä yksittäinen puolue. Blokilla olisi enemmistö toteuttaa kampanjassa julistamiaan avainteemojaan.

Suomi tarvitsee eliksiiriä: Poliittisten lakkojen sarjatuli symbolisoi murrosta, joka työmarkkinoilla on edessä. Automatisaatio uhkaa jakaa kanssa, ellei samalla luoda otollinen maaperä palvelualan työpaikkojen kasvulle. Ihmisiä on kyettävä palkkaamaan ja irtisanomaan. Erityisesti nuoret on saatava mahdollisimman nopeasti kiinni työelämään. On sivuseikka, tuleeko ensi kosketus määräaikaisen työsuhteen tai ns. paremmanlaatuisen työsuhteen kautta, koska työ luo työtä.

Edellä kuvattu työelämän murros on kova pala uutta kukoistusta elävälle SAK–SDP-liitolle. Se kun haluaa yksityiskohtia myöten määritellä, miten työmarkkinoita näpräillään. Keskusta ja kokoomus jauhautuisivat tässä myllyssä statistin asemaan. Vihreiden ottaessa lukua, SDP–SAK jatkaa ehkä lihomistaan. Silti Suomessa on selvä porvarillinen enemmistö.

Porvaripuolueet tarvitsevat eliksiiriä: Miksi kirkkaanpunainen Jeremy Corbyn nousi Britannian Työväenpuolueen johtoon tai miksi nuoret innostuivat USA:n ainoasta sosialistista Bernie Sandersista presidentinvaaleissa?

Näyttää siltä, että vasemmistopopulismilla on kysyntää epävarmuuden lisääntyessä työmarkkinoilla. Keskustaoikeiston on vastattava huutoon ja näytettävä tie turvalliseen muutokseen. Nyt porvarihallitus piti kiinni irtisanomislaista, jolla pyritään alentamaan työllistämisen kynnystä. Se ei yksittäisenä toimena ole merkittävä, mutta jatkaa työn linjalla. Prosessi on edelleen kesken, mutta ainakin tässä vaiheessa menossa maaliin – lain yksityiskohdat eivät toki ole vielä tiedossa.

Kokoomus on vahva kaupungeissa ja keskusta määrää tahdin maaseudulla. Molemmilla on konservatiivinsa ja liberaalinsa. Blokkipolitiikka voisi johtaa fuusioon, keskustan ja kokoomuksen yhdistymiseen.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.